Бухгалтеры делятся фотографиями котиков. Присоединяйтесь!

Пятничный расслабляющий пост про котиков бухгалтеров. У кого какие котики, и в каких должностях на довольствии состоят.
Котиками поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«1-й Зам главного бухгалтера и 2-й Зам бухгалтера на участке банки/касса. Никуда без помощников :-)»
В комментариях идею поддержали, что вылилось в небольшой флешмоб.
«Главный бухгалтер, Сколково :-). Инновации, оформляем, не дорого :-)».
Тут восхитились, что целый отдел:
«Я так понимаю юрист и бухгалтер :-)».
Хозяйка отдела отвечает:
«Именно, юрист — это серый, душу вынет и все по закону :-)».
А вот еще один котик:
«Ближняшка вечно в 1С торчит, двое других на перерыве где-то курят нервно😂😂😂».
А вот «главный бухгалтекр»:
Коллеги, присоединяйтесь! Присылайте своих котиков в комментарии. И их «должности».