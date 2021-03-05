Бухгалтеры делятся фотографиями котиков. Присоединяйтесь!

Пятничный расслабляющий пост про котиков бухгалтеров. У кого какие котики, и в каких должностях на довольствии состоят.

Котиками поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«1-й Зам главного бухгалтера и 2-й Зам бухгалтера на участке банки/касса. Никуда без помощников :-)»

В комментариях идею поддержали, что вылилось в небольшой флешмоб.

«Главный бухгалтер, Сколково :-). Инновации, оформляем, не дорого :-)».

Тут восхитились, что целый отдел:

«Я так понимаю юрист и бухгалтер :-)».

Хозяйка отдела отвечает:

«Именно, юрист — это серый, душу вынет и все по закону :-)».

А вот еще один котик:

«Ближняшка вечно в 1С торчит, двое других на перерыве где-то курят нервно😂😂😂».

А вот «главный бухгалтекр»:

Коллеги, присоединяйтесь! Присылайте своих котиков в комментарии. И их «должности».