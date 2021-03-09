Товары, купленные подотчетником, идут в расходы при УСН

Фирма находится на УСН. Товары для дальнейшей реализации приобретены подотчетным лицом. В вопросе отражения в расходах такой покупки разбирался Минфин в письме от 11.02.2021 № 03-11-11/9094.

В документе сделан вывод, что принять в расходы покупки через авансовый отчет можно, но должны быть оформлены правильные первичные документы — кассовый чек, товарный чек, чек об оплате через платежный терминал, выписки банка по операциям на расчетном счете и т.д.,

В частности, надо иметь в виду, что кассовый чек должен соответствовать требованиям, предусмотренными статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Также Минфин напомнил, что в соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У для выдачи наличных денег работнику под отчет расходный кассовый ордер 0310002 должен оформляться согласно распорядительному документу юрлица, ИП либо письменному заявлению подотчетного лица. Затем подотчетник должен в срок, установленный руководителем компании, предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.