Чтобы применять пониженный тариф взносов 15 %, надо быть в реестре МСП

С 1 апреля 2020 года для субъектов МСП установлены пониженные тарифы страховых взносов с начислений, превышающих МРОТ в месяц (10 % на ОПС, 5 % на ОМС и 0 % на ОСС).

Применять этот тариф могут юрлица и ИП, внесенные в реестр МСП.

В письме № СД-17-11/65@ от 26.02.2021 ФНС разбиралась в ситуации, когда компания какое-то время в этом реестре не присутствовала.

Дело в том, что раньше реестр МСП обновляли один раз в год — 10 августа. Именно в этот день компания и была из него исключена, так как не соответствовала критериям.

Однако потом приняли закон о ежемесячном обновлении реестра. Благодаря этому 10 ноября 2020 года фирму вновь внеси в реестр, потому что держатель реестра акционеров данного АО представил в ФНС необходимые сведения. Такое временное выпадение компании из реестра (с 1 августа до 10 ноября 2021 года) было обоснованным, отметили в ФНС.

В данном случае компания не имела права на применение пониженных тарифов страховых взносов в период с 1 августа 2020 года по 30 октября 2020 года.