Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией

Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года.

Как сообщает наш Минфин, Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года.

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15 % у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.

Россия, со своей стороны, завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола и уведомила об этом Люксембург в конце 2020 года — 30 декабря документ был подписан Президентом РФ.

Планировалось, что новые правила заработают с 2021 года, однако Люксембург не стал спешить с национальными процедурами ратификации.

Напомним, в 2020 году также были подписаны протоколы о внесении аналогичных изменений в налоговые соглашения с Кипром и Мальтой, которые применяются уже с 1 января 2021 года.