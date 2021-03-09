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Предложили освободить от земельного налога участки для многодетных до начала их использования

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил установить нулевую ставку земельного налога на участки, выделяемые многодетным семьям, до завершения строительства необходимой инфраструктуры.

Дело в том, что людям дают землю, надо платить налог, но пользоваться таким участком невозможно: к нему может не быть подъездных путей, отсутствует электричество, водоснабжение.

«Нужно в поправках четко изложить, о каких объектах инфраструктуры идет речь. Описать, например, что это подъездные пути, вода, газ (если он в этом регионе есть) и так далее. Думаю, что эти изменения нужно будет внести в Налоговый кодекс и установить правило: когда объект инфраструктуры считается введенным в эксплуатацию, тогда можно начинать взыскание налога на имущество. Это вопрос сложный с точки зрения юридической техники, но, я думаю, коллеги из „Единой России“ и Правительства с этим способны справиться, поэтому такое поручение я обязательно подготовлю», — сказал Дмитрий Медведев.

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