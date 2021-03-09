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Учебный отпуск нельзя делить на части

Взять учебный отпуск не на весь период, указанный в справке-вызове от ВУЗа, а на меньший, нельзя. Об этом сообщает Роструд.

Предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства.

Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и должны быть использованы только в установленные сроки.

Нормами действующего законодательства разделение учебного отпуска на части не предусмотрено. Разделен на части может быть только ежегодный оплачиваемый отпуск.

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