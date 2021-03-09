Доля неплательщиков по кредитам из-за отсутствия денег выросла с 50 до 75% за 2020 год

Российские коллекторы пришли к неожиданному выводу, из-за чего люди допускают просрочки по кредитам. До 75% неплательщиков делают это из-за финансовых трудностей.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, за прошедший год доля таких неплательщиков выросла с 50 до 75%.

«За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей», — выяснили эксперты.

Отмечено, что 60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40% россиян — на потерю работы и отсутствие дохода. На контакт отказывается идти каждый пятый, остальные соглашаются искать компромисс и платить.

Еще эксперты выяснили, что каждый шестой неплательщик ждет решения суда, надеясь, что суд примет их сторону. А каждый 20-й планирует уходить в процедуру банкротства, потому тоже отказывается платить.