Соцопрос: бухгалтеры получают столько, сколько и должны

Более чем три четверти россиян (79%) считают, что неоправданно высокую зарплату получают политики.

Второе место среди тех, кто, по мнению 61% опрошенных, получает слишком большую зарплату, занимают банкиры, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на исследование компании Ipsos.

Среди опрошенных во всем мире эти профессии так же оказались в списке с неоправданно высокой зарплатой: 74% респондентов назвали политиков, 41% - банкиров.

Четверть опрошенных россиян считают, что слишком много платят полицейским, еще 14% назвали программистов.

Слишком маленькая зарплата, по мнению 71% россиян, у соцработников (например, тех, кто ухаживает за пожилыми и инвалидами). Еще 70% считают, что мало платят медсестрам, 69% - представителям сферы по присмотру и уходу за детьми. Еще 63% респондентов в России заявили, что слишком маленькая зарплата у учителей.

Столько, сколько должны, получают бухгалтеры, считает 62% респондентов. Еще 60% назвали компьютерных инженеров и программистов, 57% - работников магазинов или ассистентов.

В опросе участвовали 20,5 тыс. онлайн-пользователей из 28 стран.