Для некоторых профессий улучшили правила для досрочной пенсии

Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию.

Сегодня вышло Постановление Правительства о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения.

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Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Отметим, что сейчас учителя и медики часто при выходе судятся с ПФР, доказывая свое право на досрочную пенсию. Так, за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР, из них удовлетворено — 221 906 (91 %).

Теперь людям не придется судиться. Власти наконец-то признали, что курсы повышения квалификации входят в льготный стаж.