Эксперимент по маркировке воды продлили до 1 июня

Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня 2021 года. Постановление размещено на официальном портале публикации правовых актов.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 1 марта 2021 года. Ранее Минпромторг предложил продлить эксперимент до 1 июня 2021 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, правительственное постановление по введению обязательной маркировки может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 2021 года.

В феврале 2021 года Правительство включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Вводить обязательную маркировку воды планируется поэтапно.