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Песков заявил, что правительство держит цены под контролем. Находясь под давлением

Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ценами на продукты правительство держит под контролем. Несмотря на давление ряда факторов.

По оценке Кремля, ситуацию с ценами на продовольственные товары «в целом удается все-таки держать под контролем».

«Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, — отметил Песков. — Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов» — сказал Песков.

На «Клерке» сегодня писали о том, что правительство с сегодняшнего дня ввело постоянный мониторинг цен на продукты.

По материалам «ТАСС».

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