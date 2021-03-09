Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Отвечать за него будут министерства

Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги; если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — указано в сообщении пресс-службы кабмина.

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Распоряжением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными.Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия. У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — лекарства, медицинские изделия, санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения будет нести ответственность за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.