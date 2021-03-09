За отсутствие предустановки отечественного ПО вводят штрафы до 200 тыс. рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Смарт-ТВ без предварительно установленного на них российского программного обеспечения.

В конце 2019 года Госдума приняла закон, устанавливающий норму, по которой на отдельных видах технически сложных товаров нужно предварительно устанавливать российские программы. Закон вступает в силу в апреле 2021 года.

За нарушение нового закона, согласно принятым поправкам в КоАП, физлицам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 200 тысяч рублей.