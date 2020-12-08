«Одноклассники», «Госуслуги» и платежная система «Мир» — будут рекомендованы для установки на мобильные устройства

Минцифры отобрало российские приложения, рекомендованные к предустановке на мобильные устройства.

Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир», говорится в сообщении министерства, пишут «ТАСС».

Всего министерство получило около 100 заявлений. В Минцифры рассказали, что в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта» и «новостной агрегатор» — Mail.ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также в реестр предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».

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«После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — отмечают в министерстве.

Также в реестр включены онлайн-платформы Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека». Кроме того, в реестре оказались приложения «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».