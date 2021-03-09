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В 2020 году более 119 тысяч граждан признаны банкротами. Это на 72,6% больше, чем в 2019-м

В 2020 году число россиян, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), которые были признаны банкротами, выросло на более чем 70% по сравнению с 2019 годом.

Об этом пишет газета «Известия».

«В год пандемии в России произошел всплеск личных банкротств: по итогам 2020-го суды признали несостоятельными более 119 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 72,6% больше, чем годом ранее, что стало самым значительным приростом числа разорившихся с момента запуска процедуры», — говорится в статье.

Комментирует Алексей Головченко, член политсовета отделения Партии Роста в Свердловской области, управляющий партнер Юридической компании «ЭНСО».

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«В 2020 году был введен мораторий на банкротство компаний. Однако, он действовал только на те предприятия, деятельность которых подпадала под перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Хотя очевидно, что последствия развернувшейся пандемии отразились на всем бизнесе без исключений. Мораторием воспользовались только порядка 200 000 предприятий, но далеко не все из них смогли восстановить свое финансовое положение.

Сейчас каждая десятая компания МСП не может дать точного ответа на вопрос — продолжит ли она свое существование или придется банкротиться, это значит что финансовое положение, мягко сказать, далеко от устойчивого. Более развернутая поддержка бизнеса государством дала бы больше шансов на успешную финансовую реабилитацию компаний и снижение вероятности повторения волны банкротств.

Тем не менее, мораторий на банкротство прекратил свое действие, а государство больше не оказывает поддержку бизнесу, посчитав, что тяжелые времена для него миновали. Новая волна банкротств юридических лиц неизбежна. Я предполагаю, что она придется на конец 2021 года, а в 2022 можно ожидать ее пиковых значений».
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Арсений Артюх, юрист фирмы «ЛЕВЪ», член Партии Роста (г. Екатеринбург).

«Экономика сжимается, малый и средний бизнес сокращается. Причина критического роста банкротств — пандемия коронавируса и ее последствия. При этом важно понимать, что мы наблюдаем рост банкротств в условиях, когда Правительством был введен мораторий на банкротства предприятий из пострадавших отраслей. Это означает, что банкротились „все остальные“, формально не пострадавшие предприятия.

Полагать, что в 2021 году, российская экономика отыграет эти потери и всплеск банкротств 2020 года, будет компенсирован открытием новых предприятий, я бы не стал, поскольку кризис пандемии еще не завершен.

Полагаю, что ключевой стоп-фактор для открытия нового бизнеса и развития действующего — это низкий платежеспособный спрос населения. Как можно создавать или развивать бизнес, если люди стали существенно меньше тратить? Что касается того, могли ли власти РФ не допустить такого всплеска банкротств, ответ очевиден — государство может все, но хочет ли, вот в чем вопрос. Все банально.

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Ситуацию могло спасти большее вливание денег на поддержание экономики. Такие возможности у бюджета, конечно, есть. Фонд национального благосостояния России — это более 13 триллионов рублей. Однако, если отбросить популизм и жонглирование цифрами, тяжелые экономические последствия настигли весь мир и выйти сухим из воды было невозможно».
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