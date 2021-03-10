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С сегодняшнего дня Роскомнадзор замедлил Twitter на всех мобильниках россиян

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что приняты меры по защите российских граждан от влияния противоправного контента. Речь идет об интернет-сервисе Twitter.

Роскомнадзор за несколько лет направил в его адрес более 28 тыс. требований удалить противоправные ссылки и публикации. Однако по сей день не удаленными остаются более 3 тыс. материалов с запрещенной информацией (в том числе с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, с детской порнографией, с информацией об использовании наркотиков).

В частности, Twitter демонстративно проигнорировал требование регулятора об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. В этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними.

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В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100 % мобильных устройств и на 50 % стационарных устройств.

В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены.
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Напомним, полномочия замедлять и блокировать иностранные платформы Роскомнадзор получил по закону, принятому в конце 2020 года.
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