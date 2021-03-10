В новом законе о туризме пропишут правила компенсации убытков

В новом законе о туризме, который сейчас готовят в Госдуме, пропишут автотуризм, экотуризм, детский туризм, «электронную путевку» и новые механизмы гарантий прав туристов.

Сейчас ведется много дискуссий о том, какие именно виды туризма необходимо отдельно выделить в законе и дать им определение, рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Предполагается в число приоритетных видов включить детский туризм. В законе закрепят повышенную ответственность и дополнительные требования к безопасности в сфере детского туризма. Также будут обеспечены условия для повышения качества услуг в этом сегменте.

Пропишут также положение об «электронной путевке» — специальном сервисе для контроля движения денег, уплаченных туристом. Сейчас отдельный закон, посвященный этому сервису, готовится ко второму чтению. Но прежде чем электронная путевка войдет в законодательство как норма, она будет протестирована в качестве пилотного проекта.

Принять закон о туризме планируется в конце этого года или в начале следующего.