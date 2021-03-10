Минтруд собирает информацию по зарплатам бюджетников

Минтруд сейчас формирует дополнительный сбор информации по всем отраслям в целях формирования системы окладов бюджетников.

Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что в ближайшее время всем организациям бюджетного сектора разошлют форму для сбора такой информации.

«Объем работы очень масштабный, то есть она у нас предполагает охват 11 млн наших граждан, потому что именно такое количество у нас работает в бюджетном секторе», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Источник — ИА ТАСС.