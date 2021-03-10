Иностранцы стали меньше вкладываться в российские облигации федерального займа

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в феврале снизилась на 0,8 процентного пункта (п. п.) и составила 22%, говорится в обзоре ЦБ РФ. Объем вложений нерезидентов снизился на 74 млрд рублей.

Комментирует Алексей Головченко, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», Управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО».

«Чистая доходность облигаций федерального займа (далее ОФЗ) для инвестора вычисляется на основе разницы между их стоимостью и величиной инфляции.

Россия всегда была рискованной для иностранных инвесторов страной с точки зрения вложений средств. В один момент курс доллара здесь может взлететь в два раза, при этом ОФЗ тут же потеряют свою ценность. Сейчас годовая доходность длинных российских ОФЗ (срок обращения от 3 лет и больше, 2030 год погашения) составляет порядка 7%, а коротких (срок обращения до 3 лет) – около 5%.

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Такие показатели были оптимальными в период, когда размер инфляции в России составлял 2-3%. Сейчас он приближается к 6%. И ожидается дальнейший рост. В подтверждение тому стремительный рост цен на продукты питания, металлы, недвижимость и прочие товары. Соответственно, купонная доходность ОФЗ еще больше упадет. Для примера, в США годовая доходность долговых бумаг Treasuries, срок погашения которых в 2040 году, достигает 2,5% в долларах. Величина инфляции в Америке составляет 1,5%.

Мы наблюдаем положительную доходность и отсутствие политических рисков. Таким образом, короткие ОФЗ оцениваются сейчас как убыточные. Иностранным инвесторам стало невыгодно сохранять их при настолько низкой купонной доходности. Они начали активно продавать их. И российские граждане не стремятся к покупке ОФЗ, поскольку сейчас при доходе свыше 5 млн. руб. необходимо уплатить налог – 13-15%. Отмечу, обвал рынка ОФЗ мог бы быть еще крупнее, если бы российские банки не скупали их.

Таким образом государство поддерживает формальный интерес к ОФЗ».