В ЦБ впервые выявили попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов

ЦБ впервые выявил попытку повлиять на на цену акций на организованных торгах с помощью каналов в популярном мессенджере Telegram.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

В пятницу, 5 марта, на торгах на Московской бирже в течение часа объемы торгов акциями «Россети Юг» выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5%, с 0,0476 руб. до 0,0499 руб.

«Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса», — рассказал Лях.

По его словам, затем автоматические системы начали искать, с чем оно могло быть связано.

«Были выявлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций», — отметил директор департамента ЦБ.

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В Telegram-каналах, где состояли от пятисот до нескольких тысяч человек, была названа ценная бумага и опубликован призыв к тому, чтобы покупать эту ценную бумагу, «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов на рынке было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами и принимали участие в координации в данных Telegram-каналах действий на конкретном рынке», — сказал Лях.

ЦБ выдал предписания нескольким лицам о блокировке счетов более 60 физлиц.

Вынесение такого предписания ЦБ объяснял целями предупреждения нарушения запрета на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

«Счета будут заблокированы как минимум до того момента, пока комплаенс-службы профучастников не проведут разбирательство и не предоставят информацию в Банк России», — сказал Лях, уточнив, что сейчас «профучастники проводят постанализ того, что произошло».