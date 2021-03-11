Единую ставку налога на движимое и недвижимое имущество организаций вводить не будут

В последнее время звучат предложения вернуть налог на движимое имущество организаций. Ранее в Минфине заявляли, что готовы рассмотреть предложение бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину.

Однако накануне замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что введение единой ставки налога на движимое и недвижимое имущество компаний маловероятно.

Он отметил, что Минфин обсуждает другие конструкции, а не только единую ставку налога на движимое и недвижимое имущество компаний.

«Возможно как-то обсуждать какие-то категории недвижимого имущества, какие-то искать модификации, но пока шансов на сближение мало, именно по единой ставке. Мы обсуждаем другие конструкции, сейчас не буду вдаваться в детали, но мы обсуждаем другие конструкции, которые могли бы быть, но это не единая ставка, точнее, не только единая ставка», — цитирует его слова ИА ТАСС.