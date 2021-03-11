С 1 апреля социальные пенсии увеличат на 3,4 %

Опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 года социальных пенсий».

Пенсии вырастут на 3,4 %.

Размер индексации социальных пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля), пояснил Минтруд.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено около 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, социальную пенсию платят тем, кто не смог наработать нужного стажа или баллов.

В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рублей.

Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то назначается социальная доплата.

Добавим, что страховые пенсии были проиндексированы в январе на 6,3 %.