Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера, который устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат, если пенсионер:

неработающий;

малоимущий;

проживает в РФ.

ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

То есть ФСД платят, когда региональный ПМП ниже федерального (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

То есть РСД платят, когда региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

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Как считают доход

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочной пенсионной выплаты;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер соцподдержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Индексация

С 1 января 2021 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,3 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. На сколько – зависит от размера пенсии.