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Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера, который устанавливают власти каждого региона, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат, если пенсионер:

  • неработающий;
  • малоимущий;
  • проживает в РФ.

ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

То есть ФСД платят, когда региональный ПМП ниже федерального (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

То есть РСД платят, когда региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

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Как считают доход

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

  • пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
  • срочной пенсионной выплаты;
  • дополнительного материального (социального) обеспечения;
  • ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
  • иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер соцподдержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Индексация

С 1 января 2021 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 6,3 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. На сколько – зависит от размера пенсии.
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Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.

Из таблицы вы увидите, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2020 до 2021) и за 2 года (с 2019 до 2021).


Наименование субъекта РФ                                            


ПМП в 2021 году


ПМП в 2020 году


ПМП в  в 2019 году


ПМП в 2018 году


Прирост ПМП за 1 год (с 2020 до 2021)


Прирост ПМП за 2 года (с 2019 до 2021)


В целом по России


10 022


9 311


8 846


8 726


711


1 176


Центральный федеральный округ


Белгородская область


8 659


8 016


8 016


8 016


643


643


Брянская область


9 860


9 120


8 523


8 441


740


1 337


Владимирская область


9 800


9 077


8 526


8 452


723


1 274


Воронежская область


9 020


8 750


8 750


8 620


270


270


Ивановская область


9 521


8 978


8 576


8 460


543


945


Калужская область


10 002


9 303


8 708


8 547


699


1 294


Костромская область


9 734


8 967


8 630


8 549


767


1104


Курская область


9 144


8 600


8 600


8 600


544


544


Липецкая область


8 811


8 620


8 620


8 620


191


191


Орловская область


9 409


8 744


8 730


8 550


665


679


Рязанская область


9 321


8 694


8 568


8 493


627


753


Смоленская область


9 782


9 460


8 825


8 674


322


957


Тамбовская область


9 396


8 241


7 811


7 489


1 155


1 585


Тверская область


9 875


9 302


8 846


8 726


573


1 029


Тульская область


9 997


9 310


8 658


8 622


687


1 339


Ярославская область


9 231


8 646


8 163


8 163


585


1 068


Москва


13 496


12 578


12 115


11 816


918


1 381


Московская область


10 648


9 908


9 908


9 527


740


740


Северо-Западный федеральный округ


Республика Карелия


12 783


11 840


8 846


8 726


943


3 937


Республика Коми


12 645


11 534


10 742


10 192


1 111


1 903


Архангельская область


12 014


10 955


10 258


10 258


1 059


1 756


Ненецкий а.о.


19 353


17 956


17 956


17 956


1 397


1 397


Вологодская область


10 221


9 572


8 846


8 726


649


1 375


Калининградская область


10 378


9 658


8 846


8 726


720


1 532


г. Санкт-Петербург


10 280


9 514


8 846


8 726


766


1 434


Ленинградская область


10 359


9 247


8 846


8 726


1 112


1 513


Мурманская область


15 873


14 354


12 674


12 523


1 519


3 199


Новгородская область


10 096


9 423


8 846


8 726


673


1 250


Псковская область


10 113


9 529


8 806


8 726


584


1 307


Северо-Кавказский федеральный округ


Республика Дагестан


9 020


8 680


8 680


8 680


340


340


Республика Ингушетия


9 020


8 846


8 846


8 726


174


174


Кабардино-Балкарская Республика


10 198


9 598


8 846


8 726


600


1 352


Карачаево-Черкесская Республика


9 020


8 846


8 846


8 618


174


174


Республика Северная Осетия-Алания


9 100


8 455


8 455


8 064


645


645


Чеченская Республика


10 020


9 035


8 735


8 719


985


1 285


Ставропольский край


8 646


8 297


8 297


8 135


349


349


Южный федеральный округ


Республика Адыгея


8 540


8 138


8 138


8 138


402


402


Республика Калмыкия


8 973


8 242


8 081


7 755


731


892


Краснодарский край


9 922


9 258


8 657


8 537


664


1 265


Астраханская область


9 621


8 969


8 352


7 961


652


1 269


Волгоградская область


9 020


8 569


8 569


8 535


451


451


Ростовская область


9 445


8 736


8 488


8 488


709


957


Республика Крым


9 546


8 912


8 370


8 530


634


1 176


г. Севастополь


9 862


9 597


8 842


8 722


265


1 020


Приволжский федеральный округ


Республика Башкортостан


9 605


8 645


8 645


8 320


960


960


Республика Марий Эл


8 719


8 380


8 191


8 036


339


528


Республика Мордовия


9 020


8 522


8 522


8 194


498


498


Республика Татарстан


9 423


8 232


8 232


8 232


1 191


1 191


Удмуртская Республика


8 917


8 502


8 502


8 502


415


415


Чувашская Республика


8 466


7 953


7 953


7 953


513


513


Кировская область


9 348


8 511


8 474


8 474


837


874


Нижегородская область


9 360


8 689


8 102


8 100


671


1 258


Оренбургская область


9 020


8 252


8 252


8 059


768


768


Пензенская область


9 020


8 404


8 404


7 861


616


616


Пермский край


9 613


8 777


8 539


8 503


836


1 074


Самарская область


9 320


8 690


8 413


8 413


630


907


Саратовская область


8 566


8 278


8 278


7 990


288


288


Ульяновская область


9 247


8 574


8 474


8 474


673


773


Уральский федеральный округ


Курганская область


9 248


8 750


8 750


8 630


498


498


Свердловская область


9 521


9 311


8 846


8 726


210


675


Тюменская область


9 958


9 250


8 846


8 726


708


1 112


Челябинская область


9 794


8 691


8 691


8 586


1 103


1 103


Ханты-Мансийский а.о.-Югра


14 044


12 730


12 176


11 708


1 314


1 868


Ямало-Ненецкий а.о.


14 033


13 510


13 425


13 425


523


608


Сибирский федеральный округ


Республика Алтай


9 539


8 753


8 712


8 594


786


827


Республика Тыва


9 485


8 846


8846


8 726


639


639


Республика Хакасия


9 986


8 975


8 782


8 543


1 011


1 204


Алтайский край


9 573


8 894


8 669


8 543


679


904


Красноярский край


10 963


10 039


8 846


8 726


1 828


3 945


Иркутская область


10 540


9 497


8 841


8 723


1 043


1 699


Кемеровская область


9 147


8 387


8 387


8 347


760


760


Новосибирская область


10 378


9 487


8 814


8 725


891


1 564


Омская область


8 932


8 480


8 480


8 480


452


452


Томская область


10 436


9 546


8 795


8 561


890


1 641


Дальневосточный федеральный округ


Республика Бурятия


10 372


9 207


8 846


8 726


1 165


1 526


Республика Саха (Якутия) 


15 438


14 076


13 951


13 951


1 362


1 487


Приморский край


12 119


10 775


9 988


9 151


1 344


2 131


Хабаровский край


13 205


11 799


10 895


10 895


1 406


 2 310


Амурская область


11 272


10 018


8 846


8 726


1 254


2 426


Забайкальский край


11 256


9 829


8 846


8 726


1 427


2 410


Камчатский край


18 148


16 756


16 543


16 543


1 392


1 605


Магаданская область


17 560


15 943


15 460


15 460


1 617


2 100


Сахалинская область


13 604


12 333


12 333


12 333


1 271


1 271


Еврейская авт.обл.


13 526


11 709


9 166


9 013


1 817


4 360


Чукотский а.о.


19 312


19 000


19 000


19 000


312


312


г. Байконур


10 022


9 311


8 846


8 726


711


1 176

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Кому сколько прибавили

В этом году впервые за несколько лет абсолютно во всех регионах ПМП вырос. Нет ни одного региона, где бы ПМП сохранился на уровне прошлого года, или того хуже (что тоже бывало) – сократился.

Даже в тех регионах, где ранее ПМП стоял на месте годами, в 2021 году этот показатель подрос.

Больше всего  прожиточный минимум пенсионера за год вырос в Красноярском крае (+ 1 878 руб.), Еврейской А.О. (+ 1 817 руб.), Магаданской области (+ 1 617 руб.)

Самый маленький прирост наблюдается в Ингушетии (+ 174 руб.), Карачаево-Черкессии (+ 174 руб.), Липецкой области (+ 191 руб.)

Самый высокий ПМП на 2021 год установлен в Чукотском А. О (19 312 руб.), Камчатском крае (18 148 руб.), Мурманской области (15 873 руб).

Самый низкий ПМП – в Чувашской Республике (8 466 руб.), Саратовской области (8 566 руб.), Ставропольском крае (8 646 руб.).
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