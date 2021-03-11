Как ИП узнать, кто интересовался его местом жительства

Сведения о месте жительства предпринимателя, содержащиеся в ЕГРИП, не выдают по обычным запросам в электронном виде. Для их получения лицу необходимо лично обратится в регистрирующий орган с запросом и предъявить паспорт. И ИП имеет право узнать о том, кто интересовался такими сведениями.

Куда следует обратиться индивидуальному предпринимателю для получения информации о лицах, получивших сведения о его месте жительства? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Запрос о предоставлении государственной услуги при предоставлении ИП информации о лицах, получивших сведения о его месте жительства, представляется в форме документа на бумажном носителе в территориальный налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, уполномоченный на предоставление указанной информации (налоговая, занимающаяся вопросами регистрации)

Одновременно с запросом указанным индивидуальным предпринимателем представляется документ, удостоверяющий его личность.

Услуга предоставляется за плату — 200 рублей (при предоставлении результата не позднее пяти дней со дня получения соответствующего запроса) или 400 рублей (при предоставлении результата не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса).