Физлица, сдающие металлолом, будут получать оплату по безналу: проект

В Госдуму внесен законопроект, который касается расчетов с гражданами, которые сдают металлолом.

Планируется, что в случае реализации физическим лицом лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тыс рублей, оплата производится в безналичном порядке. Если идет реализация лома и отходов цветных металлов, то лимит для перехода на безнал – 120 тыс. рублей.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, что сейчас при приобретении у населения лома расчет в 95 % случаев наличный.

Участники отрасли сбора и переработки лома исторически снимают значительные объемы наличных денежных средств с банковских счетов в целях осуществления расчетов с продавцами лома.

Из-за этого банки относятся к такому бизнесу с подозрением.

Если будет больше безнала, информация о расчетах в отрасли станет прозрачной как для банков, обслуживающих переработчиков, так и для ЦБ, ФНС и Финмониторинга, которые получат возможность доступа к расчетным и идентификационным данным получателей денежных средств, говорится в пояснительной записке.