В Госдуме заявили, что Россия уходит от долларовой зависимости

Спикер Госдумы заявил, что Россия постепенно уходит долларовой зависимости в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. В том числе, с ЕАЭС.

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — привел примеры Володин.

Он также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул он, доля долларов США и евро была снижена с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

По материалам «РИА Новости».