В чем ошибка бизнеса в противостоянии сотрудникам ОЭБиПК? Бесплатный вебинар

Уж кто-кто, а сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) не теряли время на карантине и собирали информацию — чтобы выполнить план и «выявить противоправные действия юридических и физических лиц».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Полиция против бизнеса. Как взаимодействовать с сотрудниками ОЭБ». Его проведут 25 марта, начало в 11:00, время московское.

Спикер — адвокат Вячеслав Василевский.

В чем ошибается бизнес, пытаясь защищаться от уголовно-правовой машины самостоятельно? Выясним на вебинаре.

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