Налоговики снова смогут снимать с учета ККТ в одностороннем порядке

ФНС выпустила письмо № АБ-4-20/2278@ от 24.02.2021, согласно которому возобновляется снятие ККТ с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке.
Напомним, с апреля прошлого года функционал снятия ККТ с учета налоговиками в одностороннем порядке будет временно закрыт.
В документе отмечается, что снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе осуществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых срок действия ключа истек более месяца назад.
При этом им обязательно за месяц направляется уведомление о предстоящем снятии ККТ в одностороннем порядке.