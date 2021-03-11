В регионе до сих пор нельзя доедать и допивать в ресторанах после 11 вечера

В Волгоградской области до сих пор запрещена работа общепита после 23.00, ограничена работа торговых центров площадью более 400 кв.м. и детских развлекательных центров.

Письмо за подписью заместителя председателя Партии Роста Виктора Звагельского было сегодня отправлено губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой смягчить санитарные ограничения на деятельность субъектов предпринимательства.

«Срок действия этих ограничений, наложенных еще весной 2020-го, приближается к 1 году, и их дальнейшее действие, уверяют предприниматели, приведет к их уходу с рынка», — предупреждает Звагельский.

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Между тем, отмечает политик, в ряде субъектов Российской Федерации приняты эффективные меры профилактики распространения новой инфекции, которые позволяют отказаться от указанных ограничений с одновременным соблюдением эпидемиологической безопасности.

«К примеру, в Москве, барам и ресторанам было разрешено работать, используя систему идентификации посетителей с помощью QR-кодов, а также, рассаживая людей на расстоянии не менее пяти метров друг от друга», — замечает политик.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в нескольких регионах коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на 10 марта равен показателю Волгоградской области или превышает его. Однако деятельность предприятий общественного питания в них возобновлена полностью без ограничений во времени.

Речь идет о:

Приморском крае, Республике Крым, Тюменской области (коэффициент, как и в Волгоградской области — 0,92),

Ивановской, Воронежской, Калужской областях (0,94),

Забайкальском крае, Республике Коми, Тамбовской области (0,95),

Самарской области, Алтайском крае (0,96),

Тверской области (0,97),

Санкт-Петербурге и Свердловской области (0,98),

Республике Башкортостан, Белгородской и Иркутской областях (0,99),

Оренбургской и Кемеровской областях (1),

Карелии (1,03).

«Что же касается работы детских развлекательных центров, то здесь региональной власти так же стоит обратиться к столичному кейсу: открыть их, при условии ведения компаниями электронной базы данных посетителей и одновременного заполнения площадки не более 25% от общей вместимости объекта. Самый пик эпидемии коронавируса прошел, поэтому, говоря об открытии крупных торговых центров, за основу можно взять заявительный порядок работы предприятий в Ульяновске (компания декларирует, что берет на себя полную ответственность, если по ее вине будут нарушены санитарные правила, подписывает спецдекларацию с администрацией региона и открывается). Из дополнительных мер защиты — обязательная раздача индивидуальных средств защиты на входе в ТРЦ, а так же запрет отпуска продукции на кассах посетителям, отказывающимся надевать маски и перчатки», — резюмировал заместитель председателя Партии Роста.

Партия Роста призвала Андрея Бочарова рассмотреть вопрос о смягчении условий, с учетом опыта других регионов.