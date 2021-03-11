Путин считает, что принятые меры позволили преодолеть спад в экономике

Своевременно принятые меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, открывая совещание о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, это видно по динамике внутреннего спроса и постепенному снижению уровня безработицы.

Путин напомнил, что в период кризиса российские власти руководствовались принципом — в сложной ситуации государство должно поддерживать трудовые коллективы, предприятия, компании и подставлять плечо тем, кто сохранял занятость и вкладывался в развитие.

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Путин убежден, что России удалось снизить степень риска вложений в ее экономику. «Благодаря целенаправленной экономической политике, нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%. Таким образом, спад оказался меньше, чем во многих других странах мира. «При этом в IV квартале 2020 года вышли даже в плюс инвестиции в основной капитал. Их прирост составил 1,2% к тому же периоду прошлого года», — констатировал он.

При этом глава государства признал, что в целом по итогам прошлого года инвестиции сократились на 1,4%. Тем не менее этот показатель оказался заметно меньшим, чем в предыдущие кризисы, с которыми сталкивались российская и мировая экономика.