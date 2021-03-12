В каких случаях взимается плата за предоставление сведений из реестров юрлиц и ИП

В каких случаях взымается плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Плата за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов взимается в следующих случаях в размере: