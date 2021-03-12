В каких случаях взимается плата за предоставление сведений из реестров юрлиц и ИП

В каких случаях взымается плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Плата за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов взимается в следующих случаях в размере:
- за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе — 200 рублей;
- за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий орган (срочное предоставление) — 400 рублей;
- за предоставление документа о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе — 200 рублей (за срочное предоставление — 400 рублей);
- за предоставление справки, предусмотренной пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — 200 рублей (за срочное предоставление справки — 400 рублей);
- за однократное предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юридическом лице) в электронном виде — 50000 рублей (за однократное предоставление обновленных сведений — 5000 рублей);
- за предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юридическом лице) в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места — 150000 рублей.