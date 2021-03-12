Садовые товарищества не платят налоги с поступивших им пожертвований

Должно ли садовое некоммерческое товарищество, применяющее УСН, учитывать в составе доходов поступившие от его членов пожертвования? Такой вопрос задали Минфину и вот что он ответил в письме от 16.02.2021 № 03-11-11/10490.

В соответствии с пунктом 2 статьи 251 НК при определении налоговой базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от организаций и (или) физических лиц, а также на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов и использованные указанными получателями по назначению.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 251 НК к таким целевым поступлениям относятся в том числе осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях взносы учредителей (участников, членов) и пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом.

Таким образом, поступающие от членов товарищества пожертвования в виде денежных средств при определении налоговой базы при УСН не учитываются.