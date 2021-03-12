Разработана новая форма декларации по НДС

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС, который меняет форму налоговой декларации по НДС.

Поправки связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров.

По этой же причине меняется и форма счета-фактуры. Состав реквизитов счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры дополнен следующими новыми реквизитами:

регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

В этой связи внесены соответствующие изменения в формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также в порядок их заполнения. Также журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок и книга продаж дополнены показателем «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».

В связи с этим внесены соответствующие изменения в разделы 8-11 декларации по НДС.