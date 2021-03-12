За сколько денег вы готовы остаться на нелюбимой работе

57 % сотрудников из сферы финансов хотели бы уволиться, но готовы остаться на нелюбимой работе за зарплату в 135,8 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании портала «Работа.ру».

Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69 %), а также работники из области торговли и транспорта (по 68 %).

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении — из этой сферы хотели бы уволиться половина респондентов.

Причем на вопрос о желаемом размере зарплаты на нелюбимой работе именно IT-специалисты назвали самую большую среднюю цифру — 195 200 рублей в месяц.

Самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 89 990 рублей.

А у вас любимая работа? Или вы терпите нелюбимую ради денег?