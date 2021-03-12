Оставшуюся в магазинах одежду можно будет домаркировать

Сегодня опубликовано Постановление Правительства от 10.03.2021 № 343, которое продлевает срок маркировки остатков текстиля.

Напомним, маркировка одежды и текстиля введена с 1 января 2021 года, но остатки, которые не были распроданы до этой даты, можно было маркировать до 1 февраля.

Чтобы бизнес более комфортно переходил к работе с маркированным товаром, этот срок продлили до 1 мая.

Но нужно помнить, что необходимо не только промаркировать товар, но и ввести его в оборот.

«Подготовка к маркировке ряда товаров легкой промышленности шла весь прошлый год. Производители, импортеры, крупные дистрибьюторы и ритейлеры перестроились уже к Новому году. Продление маркировки остатков позволит в первую очередь магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года. В „Честном ЗНАК“ зарегистрированы более 125 тысяч участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано более 1,3 млрд кодов маркировки», —прокомментировала заместитель генерального директора ЦРПТ Вера Волкова.

Цифровая маркировка предусмотрена, в частности, для кожаной одежды, женской трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья. Работающие с этими товарами компании — самая многочисленная группа в «Честном знаке».