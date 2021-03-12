С 2022 года введут новый ФСБУ 27/2021 по документообороту

Сегодня Минфин опубликовал на федеральном портале проект ФСБУ 27/2021 для коммерческих организаций «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
ФСБУ состоит из пяти разделов:
- Общие положения;
- Требования к документам бухгалтерского учета;
- Подписание и исправление документов бухгалтерского учета;
- Хранение документов бухгалтерского учета;
- Документооборот в бухгалтерском учете.
Под документами бухучета понимаются первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета.
Под документооборотом в бухучете понимается движение документов бухучета в экономическом субъекте с момента их составления до завершения исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской отчетности, помещения в архив).
Документы бухучета должны храниться в том виде, в котором они были составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью последующего хранения не допускается.
Применяться новый стандарт будет с 2022 года.