Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

С 2022 года введут новый ФСБУ 27/2021 по документообороту

0 комментариев

Сегодня Минфин опубликовал на федеральном портале проект ФСБУ 27/2021 для коммерческих организаций «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ состоит из пяти разделов:

  • Общие положения;
  • Требования к документам бухгалтерского учета;
  • Подписание и исправление документов бухгалтерского учета;
  • Хранение документов бухгалтерского учета;
  • Документооборот в бухгалтерском учете.

Под документами бухучета понимаются первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета.

Под документооборотом в бухучете понимается движение документов бухучета в экономическом субъекте с момента их составления до завершения исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской отчетности, помещения в архив).

Документы бухучета должны храниться в том виде, в котором они были составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью последующего хранения не допускается.

Применяться новый стандарт будет с 2022 года.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Налоговые проверки. Тактика защиты
Работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели вас до уголовного дела и субсидиарки
Записаться
7410
12350 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама