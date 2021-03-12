Путин поручил внести поправки в НК про инвестиционные проекты

Правительство должно проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений. Об этом заявил Президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали [в ходе мероприятия], вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, это не значит, что «там что-то нужно кардинально менять», но и «отбрасывать предложения бизнеса» не нужно. «Необходимо подготовить систему мер для того, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России», — сказал президент, поручив внимательно проанализировать и другие предложения на этот счет.

Путин потребовал от Федеральной налоговой службы организовать мониторинг прибыли и инвестиций отечественных компаний и докладывать ему о результатах.

По мнению Путина, «нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для российских компаний на глобальных рынках, для того, чтобы запускать проекты, значимые для целых отраслей и регионов, для всех страны».