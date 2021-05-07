ФНС исключила из реестра полмиллиона предпринимателей

За восемь месяцев из ЕГРИП исключены более 500 тыс. недействующих предпринимателей, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Речь идет о тех ИП, которые не сдавали отчетность более 15 месяцев, или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом не погашены долги по налогам. Такая мера позволяет прекратить начисление страховых взносов тем, кто давно перестал заниматься бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл.

Право исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей ФНС получила с 1 сентября 2020 года. При создании реестра в 2004 году такой механизм не был предусмотрен. В результате тысячи предпринимателей, которые давно забросили свой бизнес или не хотят нести расходы по представлению отчетности и закрытию ИП, только числились в реестре. Поэтому для повышения достоверности и актуальности сведений ЕГРИП — публичного реестра сведений об индивидуальных предпринимателях — был принят соответствующий закон.

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Исключение из ЕГРИП занимает около месяца, и у предпринимателя есть возможность остановить этот процесс, если он планирует дальше заниматься бизнесом. За месяц до исключения из реестра информация об этом размещается в журнале «Вестник государственной регистрации». Кроме того, информационное сообщение о предстоящем исключении направляется в Личный кабинет индивидуального предпринимателя.

Если предприниматель не согласен с исключением, он может направить возражение или просто представить отчетность. При подаче возражения или отчетности в течение месяца после публикации информации процедура исключения прекращается, и предприниматель остается действующим. Этим правом уже воспользовались более 26 тысяч предпринимателей, в отношении которых процедура исключения прекращена.