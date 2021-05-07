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ФНС исключила из реестра полмиллиона предпринимателей

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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За восемь месяцев из ЕГРИП исключены более 500 тыс. недействующих предпринимателей, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Речь идет о тех ИП, которые не сдавали отчетность более 15 месяцев, или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом не погашены долги по налогам. Такая мера позволяет прекратить начисление страховых взносов тем, кто давно перестал заниматься бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл.

Право исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей ФНС получила с 1 сентября 2020 года. При создании реестра в 2004 году такой механизм не был предусмотрен. В результате тысячи предпринимателей, которые давно забросили свой бизнес или не хотят нести расходы по представлению отчетности и закрытию ИП, только числились в реестре. Поэтому для повышения достоверности и актуальности сведений ЕГРИП — публичного реестра сведений об индивидуальных предпринимателях — был принят соответствующий закон.

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Исключение из ЕГРИП занимает около месяца, и у предпринимателя есть возможность остановить этот процесс, если он планирует дальше заниматься бизнесом. За месяц до исключения из реестра информация об этом размещается в журнале «Вестник государственной регистрации». Кроме того, информационное сообщение о предстоящем исключении направляется в Личный кабинет индивидуального предпринимателя.

Если предприниматель не согласен с исключением, он может направить возражение или просто представить отчетность. При подаче возражения или отчетности в течение месяца после публикации информации процедура исключения прекращается, и предприниматель остается действующим. Этим правом уже воспользовались более 26 тысяч предпринимателей, в отношении которых процедура исключения прекращена.
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Исключение из ЕГРИП по решению регистрирующего органа позволяет не только прекратить начисление страховых взносов, которые необходимо уплачивать независимо от того, ведет предприниматель деятельность или нет. Также исчезает обязанность по сдаче любых видов отчетности.

Однако прекращение статуса предпринимателя не освобождает от уплаты недоимки по налогам и сборам, не является основанием для списания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, соответствующим пеням и штрафам. Кроме этого, необходимо учитывать, что при исключении из ЕГРИП по решению регистрирующего органа возникает запрет на повторную регистрацию предпринимателя в течение трех лет.
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