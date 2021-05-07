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Обналичивание через исполнительные документы выросло на 61% в 2020 году

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Рубрика Банки
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В прошлом году на 61% вырос объем обналичивания денежных средств с использованием исполнительных документов.

По сообщению ЦБ, в 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (судебные решения, исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем указанных операций возрос на 61% (с 16 до 25 млрд рублей).

При этом, регулятор сообщил о сокращении объема вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям.

В  2020  году  по  сравнению  с  2019  годом  объем  вывода  денежных  средств  за рубеж по сомнительным основаниям сократился на 21% (с 66 до 52 млрд рублей), объем обналичивания денежных средств в банковском секторе – на 29% (с 111 до 78 млрд рублей), объем сомнительных транзитных операций – на 17% (с 0,7 до 0,6 трлн рублей).

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