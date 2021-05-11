С 1 мая 2021 года действуют только новые счета для уплаты налогов

С 2021 года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов, напоминают налоговики Севастополя.

С 1 января по 30 апреля 2021 года был установлен «переходный период», когда использовались как старые, так и новые реквизиты для перечисления налогов.

То есть налоги и взносы, уплаченные по старым реквизитам, действующим до 1 января 2021 года, считались уплаченными и в невыясненные платежи не попадали. С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать исключительно новые реквизиты.

Особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 17 — «Номер счета получателя средств» и 15 — «Номер счета банка получателя средств» платежного поручения.

При некорректно указанных реквизитах банка получателя и номера счета федерального казначейства, налоги и взносы не поступят в бюджет (пп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ).

Реквизиты нужной вам налоговой инспекции можно найти на сайте ФНС.