Если начальник вас обматерил, можно требовать от него моральной компенсации

Заместитель директора регулярно оскорбляет сотрудника, причем в нецензурной форме. Директор жалобы сотрудника игнорирует. Можно ли получить компенсацию за моральный вред?

Разъяснения по этой ситуации дал Роструд.

Там пояснили, что работник может потребовать от оскорбившего его начальника возмещения морального вреда. Если заместитель директора откажет в возмещении морального вреда, то обратиться за его возмещением работнику необходимо будет в суд.

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Основание — часть 1 статьи 151 ГК РФ. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Напомним, недавно мы проводили опрос на тему хамского отношения руководства к рядовым сотрудникам и неадекватного поведения коллег.

Как показали его результаты, большинству респондентов (43 %) приходилось терпеть агрессию руководства, так как другую работу не так легко найти.

36 % опрошенных, столкнувшись с таким отношением руководства, предпочли уволиться.

И лишь 19 % наших читателей никогда не имели дела с тираничными начальниками.

Что касается неадекватных коллег, то 45 % опрошенных сейчас работают в одном коллективе с таким человеком. Еще у 31 % респондентов в прошлом были такие коллеги.

24 % заявили, что им никогда не попадались конфликтные коллеги.