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Иностранных аудиторов не пустят к закрытой информации. Придется привлекать дополнительно тех, у кого есть доступ

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Рубрика Экономика России
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Минфин разъяснил постановление Правительства, которым для контролируемых иностранными компаниями аудиторов ограничили доступ к закрытой информации. Для доступа к такой информации предлагается привлекать аудиторов, которым доступ не закрыли.

Как пишет «РБК», постановление, вводящие запрет на доступ аудиторов к санкционно чувствительной информации, не затронет ведущие фирмы, работающие в России, включая «большую четверку» — КПМГ, «Прайсвотерхаускуперс», «Делойт», «Эрнст энд Янг».

Большинство крупных аудиторов в стране контролируются российскими юридическими и физическими лицами, но работают под иностранными брендами, являясь членами международных партнерств. По сути, они работают по франшизе, указывали юристы.

Разъяснение Минфина (можно скачать во вложении) вносит коррективу в эту интерпретацию. Риск того, что новое регулирование ограничит доступ какой-либо аудиторской компании к клиентской информации, все же есть, следует из письма ведомства.

«В случае, когда аудиторская организация является членом международной сети аудиторских организаций, соответствие этой аудиторской организации критериям, установленным постановлением № 622, определяется с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети», — говорится в письме.

Формулировки «с учетом такого членства» и «организационные основы деятельности» никак не разъясняются.

Минфин поясняет, что если аудитору запрещено получать от проверяемого некоторую информацию, в отношении которой действуют ограничения, с ним необязательно разрывать договор. Достаточно привлечь другого аудитора, у которого запрета к доступу нет.

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