В законы внесут поправки, дающие право заранее отказываться от любых кредитов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий заранее отказываться от любых кредитов. Это позволит защититься от мошенничества.

Зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта рассказал РБК, что речь идёт о поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

По его словам, нововведения позволят людям при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Депутат особо подчеркнул, что это даст возможность гражданам защититься от мошенничества. «Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски», — пояснил Гетта.

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Потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь, позволив мошенникам брать кредиты от имени граждан.

«Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», — добавил депутат.

В настоящий момент оспорить в суде выдачу подобных кредитов почти невозможно, подчеркнул он.

Инициативу прокомментировал Сергей Демин — эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», заместитель председателя Партии Роста, генеральный директор компании "Млесна".

«Такую "страховку" от недобросовестных действий ввести необходимо, причем этим стоило озадачиться давно, как только рынок потребительского кредитования в стране вырос. Я уверен, что удалось бы избежать многих проблем, связанных с хищением денежных средств, получением банковских ссуд на подставное лицо и прочее. Выиграют в случае применения механизма страхования и граждане-заемщики и банки.