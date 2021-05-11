Закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами принят Госдумой

Закон о денонсации соглашения России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения принят Госдумой. Если уведомление о денонсации направят до 30 июня 2021 года, то соглашение прекратит своё действие с 1 января 2022 года.

Действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3 процента. При этом соответствующая ставка в России в разы выше. В частности, для юрлиц — 15 процентов по дивидендам и 20 — по процентам.

К сожалению, переговоры не увенчались успехом, заявил на заседании Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

Нидерландам были предложены те же условия, что и Кипру, Люксембургу и Мальте. Эти страны согласились на них, а Нидерланды отказались их принять.