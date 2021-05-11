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Единый налоговый платеж для юрлиц и ИП введут с 2022 года

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Рубрика НК РФ
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Законопроект о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП прошел первое чтение в Госдуме. Скорее всего, в окончательном варианте закон будет принят в июне.

Суть проекта: уплачивать налоги и взносы можно будет одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы. Налоговый орган самостоятельно произведет зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств. Такая система уплаты уже действует по имущественным налогам физлиц.

В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии — в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после — в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения.

Единый налоговый платеж будет добровольным, т.е. у юрлиц и ИП сохранится право платить налоги и взносы отдельными платежными документами.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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