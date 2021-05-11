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Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса на 30 %

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Рубрика Малый бизнес
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368 компаний малого бизнеса получили финансирование на лизинг через Корпорацию МСП на общую сумму 9,1 млрд рублей. Аналогичный показатель в 2020 году составлял 6,9 млрд рублей, поддержку получили 222 компании. Таким образом, с начала года прирост по сумме поддержки — более 30 %, а по количеству получателей — более 65 %.

Средний чек лизинговой сделки составил около 24 млн рублей. На рынке ставка по лизинговым продуктам Корпорации для малого бизнеса находится на минимальном уровне: 6 % для отечественного оборудования и 8 % — для зарубежного, сообщается на сайте организации.

Основной спрос на лизинговые продукты Корпорации приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки (25 %), полиграфии и издательской деятельность (15 %), химической (12 %) и пищевой (11 %) промышленности. По 7 % — на фирмы из индустрии сервиса, добывающие компании и строительство, по 4 % — на компании, работающие в области медицинской промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и др.

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