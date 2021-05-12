Правила расчета инфляции хотят поменять

В Бюджетный кодекс предлагают внести поправки в части установления перечня товаров и услуг, учитываемых в целях определения уровня инфляции.

Соответствующий законопроект № 1168686-7 внесен в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Сейчас инфляцию по многочисленным параметрам, включая как товары первой необходимости, которые нужны каждый день, так и мебель, электронику и даже предметы роскоши.

Авторы проекта хотят, чтобы инфляция рассчитывалась по тем продуктам питания, которые покупает каждый гражданин.

«Одно дело, когда мы видим, как меняется цена на картофель или на яйца, гречку, сахар и другое, когда не меняются цены на телевизоры или золотые ювелирные изделия. Ну, или если растет цена, то минимально. А наше Министерство финансов считает это все, как среднюю температуру по больнице. А те люди, которые каждый день ходят в магазин, видят, что инфляция совершенно другая. И мы хотим, чтобы инфляция рассчитывалась по тем продуктам питания, которые каждый день покупает каждый наш гражданин. Тогда это будет реальная инфляция. А я напомню, что от уровня инфляции зависят все социальные выплаты», — прокомментировал тдер «СР» Сергей Миронов.