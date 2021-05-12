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Надо ли соблюдать в рознице лимит расчетов наличными, если товар покупается для бизнеса?

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Рубрика Кассовые операции
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Организация продает товары в розницу, но некоторые покупатели приобретают товар не для личного использования, а для бизнеса.

Они не просят товарных чеков, накладных и пр. Договоров купли-продажи нет, формально компания продает «физикам». Сумма расчета по чеку может превышать 100 тыс. руб. Есть риск, что компанию обвинят в превышении лимита расчетов наличными? Ответ на этот вопрос дала представитель УФНС Санкт-Петербурга газете УНП Северо-Запад.

Организация не обязана соблюдать лимит расчетов наличными в этом случае. Идентификация покупателя как представителя организации возможна, если он предъявит доверенность. Еще важный фактор – договор между организациями. Если есть и то и другое, то необходимо соблюдать лимит расчетов наличными – не более100 тыс. руб. по одному договору.

Продавец не всегда может достоверно определить статус покупателя. Например, при покупке не предъявили доверенность. В таком случае считается, что расчеты провели с «физиком». На такую ситуацию лимит расчетов наличными не распространяется.

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