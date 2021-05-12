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Для ИП из пострадавших отраслей в 2020 году нет никаких льгот по 1-процентным фиксированным взносам за 2020 год

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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На форуме «Клерка» завели обсуждение на тему уменьшения взносов ИП.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса для ИП уменьшили фиксированные взносы на ОПС — с 32 448 до 20 318 руб.

Также с доходов за 2 квартал 2020 года такие ИП не платили налог.

Однако на взносы в размере 1 % от дохода свыше 300 тыс. рублей эти послабления не распространяются.

Но не все ИП об этом знают. Некоторые рассуждают так:

доход за 2 квартал не надо брать в расчет при исчислении 1-процентных взносов, так как налогоплательщикам простили налоги за этот период.

О таких логических заключениях рассказала участница нашего форума.

Однако правда жизни такова, что несмотря на попадание ИП в список пострадавших (на основе ОКВЭД), взносы в размере 1 % от дохода придется считать, как говорится, по полной программе — с учетом дохода за весь год. Льгота будет только по «обычным» взносам на ОПС.

Более того, если доход очень большой, и взносы максимальные, то и этой льготы не будет. Это разъяснял Минфин в письме от 19.11.2020 № 03-15-05/100955.

Обсуждение происходит в теме форума «1% у пострадавших».

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