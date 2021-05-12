Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗️ В интернете может появиться обязательная премодерация

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Интернет и IT
Версия для печати

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ввести обязательную премодерацию в интернете. Новость дополняется.

Как должна будет действовать обязательная премодерация пока не уточнили. Известно, что предложение подразумевает систему предварительного контроля информации, которая будет опубликована в Сети.

Премодерация также подразумевает, что все сообщения, которые под нее попадают, становятся в специальную очередь на проверку. Только после получения одобрения контент может быть опубликован на просторах интернета.

 

📌 Реклама
Онлайн-курс
Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
Научим составлять договоры, которые не приведут к штрафам от налоговиков или контрагентов
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама