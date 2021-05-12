❗️ В интернете может появиться обязательная премодерация

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ввести обязательную премодерацию в интернете. Новость дополняется.

Как должна будет действовать обязательная премодерация пока не уточнили. Известно, что предложение подразумевает систему предварительного контроля информации, которая будет опубликована в Сети.

Премодерация также подразумевает, что все сообщения, которые под нее попадают, становятся в специальную очередь на проверку. Только после получения одобрения контент может быть опубликован на просторах интернета.